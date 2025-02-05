В Черняховске под Калининградом объявлен день траура из-за убийства мальчика

6 февраля 2025 года в Черняховске, который в Калининградской области, объявлен день траура в связи с похоронами убитого отчимом мальчика. Об этом сообщила администрация Черняховского городского округа в своем Telegram-канале.

«Прощание пройдет 6 февраля в 13:00 в кафедральном соборе Архангела Михаила по адресу: улица Суворова, 20», — говорится в официальном сообщении.

Убийство семилетнего ребенка в Черняховске расследуется по статье 105 УК РФ. Установлено, что 42-летний отчим избил мальчика вечером 1 февраля, когда его жена отсутствовала дома. После того как он обнаружил, что ребенок мертв, он попытался скрыть преступление, убедив супругу сообщить в полицию о его исчезновении. Затем он вывез тело в болотистую местность на территории округа. Согласно информации регионального СУСК, действия матери будут оценены по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

Кроме того, в отношении отчима возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему). Следствие установило, что 25 декабря 2024 года он сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика. Ленинградский районный суд Калининграда 5 февраля принял решение арестовать отчима до 3 апреля.