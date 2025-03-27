Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 08:47

Слёзы счастья: В Судже мать и дочь воссоединились спустя восемь месяцев разлуки

Курский имам из «Ахмата» показал видео встречи пенсионерки из Суджи с дочерью

Пожилая женщина из Суджи и её дочь. Обложка © Telegram / RT на русском

Пожилая женщина из Суджи и её дочь. Обложка © Telegram / RT на русском

Курский имам Иса Салимсултанов из спецназа «Ахмат» показал видео трогательной встречи пожилой женщины из Суджи с её дочерью. Кадры публикует RT.

Пожилая женщина из Суджи увиделась со своей дочерью. Видео © Telegram / RT на русском

По информации издания, родственницы не виделись долгих восемь месяцев. А когда им всё-таки удалось встретиться, они обе не смогли сдержать слёз радости и счастья.

«Ой, спасибо вам! Спасибо вам, милочки», — эмоционально выразилась пенсионерка.

Из освобождённого Суджанского района вывезли уже 525 человек
Из освобождённого Суджанского района вывезли уже 525 человек

А ранее Life.ru писал, что православный священник и исламский имам вместе эвакуируют мирных жителей из Суджи. Они начали вывозить гражданских с начала атаки ВСУ по Курской области 6 августа.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar