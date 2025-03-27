Слёзы счастья: В Судже мать и дочь воссоединились спустя восемь месяцев разлуки
Курский имам из «Ахмата» показал видео встречи пенсионерки из Суджи с дочерью
Пожилая женщина из Суджи и её дочь. Обложка © Telegram / RT на русском
Курский имам Иса Салимсултанов из спецназа «Ахмат» показал видео трогательной встречи пожилой женщины из Суджи с её дочерью. Кадры публикует RT.
Пожилая женщина из Суджи увиделась со своей дочерью. Видео © Telegram / RT на русском
По информации издания, родственницы не виделись долгих восемь месяцев. А когда им всё-таки удалось встретиться, они обе не смогли сдержать слёз радости и счастья.
«Ой, спасибо вам! Спасибо вам, милочки», — эмоционально выразилась пенсионерка.
А ранее Life.ru писал, что православный священник и исламский имам вместе эвакуируют мирных жителей из Суджи. Они начали вывозить гражданских с начала атаки ВСУ по Курской области 6 августа.