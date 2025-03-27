Слёзы счастья: В Судже мать и дочь воссоединились спустя восемь месяцев разлуки

Курский имам Иса Салимсултанов из спецназа «Ахмат» показал видео трогательной встречи пожилой женщины из Суджи с её дочерью. Кадры публикует RT.

Пожилая женщина из Суджи увиделась со своей дочерью. Видео © Telegram / RT на русском

По информации издания, родственницы не виделись долгих восемь месяцев. А когда им всё-таки удалось встретиться, они обе не смогли сдержать слёз радости и счастья.

«Ой, спасибо вам! Спасибо вам, милочки», — эмоционально выразилась пенсионерка.