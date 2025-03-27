В челябинском Миассе хирурги успешно удалили липому весом 6 килограммов у женщины, которая более десяти лет носила это новообразование на спине. Липома, представляющая собой доброкачественную опухоль из жировой ткани, начала формироваться около десяти лет назад, но не доставляла серьёзных проблем до тех пор, пока не нарушилось кровообращение и не начался некроз верхушки. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Россиянка десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль, пока та не начала гнить. Фото © VK / Миасская Городская больница №2

Пациентка впервые обратилась к врачу из-за неприятного запаха, исходящего от образования. После полного обследования и консультации с онкологом было установлено, что опухоль доброкачественная. В середине марта женщину госпитализировали в хирургическое отделение для операции.

Операцию проводили опытные хирурги В ММЦ «Северный» Рудаков Анатолий Иванович и Азбукина Ольга Ивановна. Она длилась два часа под эндотрахеальным наркозом и потребовала полного иссечения липомы вместе с пораженной мышечной тканью. Несмотря на значительную кровопотерю из-за обильного кровоснабжения опухоли, хирурги успешно справились с гемостазом и закрыли образовавшийся дефект пластическим методом.

Команда врачей, которая избавила пациентку от недуга. Фото VK / Миасская Городская больница №2

После удаления опухоли стало известно, что она весила 6 килограммов и имела длину почти полметра. Врачи были удивлены тем, как долго пациентка могла жить с таким большим новообразованием без серьёзных неудобств. Первые сутки она провела в реанимации, а затем продолжила восстановление под наблюдением врачей в стационаре.