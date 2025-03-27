Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 08:51

В Москве наступила «автомобильная» весна

Синоптик Тишковец констатировал приход «автомобильной» весны в Москву

«Автомобильная» весна началась в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Теперь можно смело менять резину. Об этом пишет «Москва 24».

«Автомобильная» весна начинается, когда среднесуточная температура воздуха превышает пять градусов. В столице в ближайшее время ожидается не менее десяти тепла.

Небо в городе затянуто облаками слоисто-кучевых форм на 90%, пока без осадков. Видимость — 13 километров, влажность — 94%.

Метель, ветер, гололёд: Названы 7 регионов России, где ожидается опасная погода
Метель, ветер, гололёд: Названы 7 регионов России, где ожидается опасная погода

Ранее автоэксперт перечислил главные ошибки при хранении шин. Например, их не стоит держать на балконе.

Обложка ©

ТАСС / Антон Вергун

Никита Никонов
  • Новости
  • Погода
  • Евгений Тишковец
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar