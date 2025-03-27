В Москве наступила «автомобильная» весна
Синоптик Тишковец констатировал приход «автомобильной» весны в Москву
«Автомобильная» весна началась в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Теперь можно смело менять резину. Об этом пишет «Москва 24».
«Автомобильная» весна начинается, когда среднесуточная температура воздуха превышает пять градусов. В столице в ближайшее время ожидается не менее десяти тепла.
Небо в городе затянуто облаками слоисто-кучевых форм на 90%, пока без осадков. Видимость — 13 километров, влажность — 94%.
Ранее автоэксперт перечислил главные ошибки при хранении шин. Например, их не стоит держать на балконе.
ТАСС / Антон Вергун