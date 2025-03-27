В Москве наступила «автомобильная» весна

«Автомобильная» весна началась в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Теперь можно смело менять резину. Об этом пишет «Москва 24».

«Автомобильная» весна начинается, когда среднесуточная температура воздуха превышает пять градусов. В столице в ближайшее время ожидается не менее десяти тепла.

Небо в городе затянуто облаками слоисто-кучевых форм на 90%, пока без осадков. Видимость — 13 километров, влажность — 94%.