Разрушают резину: Автоэксперт перечислил главные ошибки при хранении шин
Автоэксперт Погуляев призвал не хранить шины на балконе
Автомобильные шины не стоит хранить на балконе, как это делают многие россияне. В этом случае резина находится под прямым воздействием солнечных лучшей, что приводит к разрушению парафинов и ускорению старения материала. Об этом рассказал руководитель автосервиса Николай Погуляев. Также он призвал отказаться от пакетов.
«Обычно шины хранятся в пакетах, но это не верный подход. Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу — она разрушает резиновый слой покрышки», — предупредил собеседник «Газете.ru».
Хранение шин в гараже также связано с риском больших перепадов температур, что может привести к образованию конденсата и влаги. Они способствуют появлению трещин на шинах, что приводит к потере давления или образованию грыж. Кроме того, автоэксперт призвал не забывать тщательно промывать резину перед длительным хранением, чтобы избавиться от грязи и химических реагентов. А ещё важно заранее подписать сторону и ось, заключил специалист.
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