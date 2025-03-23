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23 марта, 09:24

Разрушают резину: Автоэксперт перечислил главные ошибки при хранении шин

Автоэксперт Погуляев призвал не хранить шины на балконе

Автомобильные шины не стоит хранить на балконе, как это делают многие россияне. В этом случае резина находится под прямым воздействием солнечных лучшей, что приводит к разрушению парафинов и ускорению старения материала. Об этом рассказал руководитель автосервиса Николай Погуляев. Также он призвал отказаться от пакетов.

«Обычно шины хранятся в пакетах, но это не верный подход. Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу — она разрушает резиновый слой покрышки», — предупредил собеседник «Газете.ru».

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Хранение шин в гараже также связано с риском больших перепадов температур, что может привести к образованию конденсата и влаги. Они способствуют появлению трещин на шинах, что приводит к потере давления или образованию грыж. Кроме того, автоэксперт призвал не забывать тщательно промывать резину перед длительным хранением, чтобы избавиться от грязи и химических реагентов. А ещё важно заранее подписать сторону и ось, заключил специалист.

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Ранее водителям объяснили, как понять, что настало время перехода на летнюю резину. Автолюбителей призвали не торопиться с заменой резины. Кроме того, водителям рассказали, как подготовить машину к весеннему сезону.

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pixabay / Perkons

Борис Эльфанд
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