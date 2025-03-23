Разрушают резину: Автоэксперт перечислил главные ошибки при хранении шин

Автомобильные шины не стоит хранить на балконе, как это делают многие россияне. В этом случае резина находится под прямым воздействием солнечных лучшей, что приводит к разрушению парафинов и ускорению старения материала. Об этом рассказал руководитель автосервиса Николай Погуляев. Также он призвал отказаться от пакетов.

«Обычно шины хранятся в пакетах, но это не верный подход. Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу — она разрушает резиновый слой покрышки», — предупредил собеседник «Газете.ru».