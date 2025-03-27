«От Сан-Диего до Сиетла»: Политолог раскрыл преимущество «Орешника» на Чукотке, которого боятся США
Политолог Шпунт: «Орешник» с Чукотки может накрыть всё западное побережье США
«Орешник» с Чукотки может накрыть всё западное побережье США. Обложка © Шедеврум / Life.ru
По словам Александра Шпунта, генерального директора Института инструментов политического анализа, ракеты системы «Орешник», если их разместить в Чукотском регионе, смогут достичь всего западного побережья США за считанные минуты. Он отметил в интервью URA.RU, что именно это вызывает беспокойство Запада и приводит к требованиям запретить размещение ядерного оружия в Арктике.
Шпунт подчеркнул, что заявления о необходимости безъядерной Арктики на самом деле направлены против размещения российских ракет в этом регионе. При этом не потребуется создавать новую инфраструктуру для «Орешника», поскольку она уже существует. Если взглянуть на глобус, то можно заметить, что из Анадырского позиционного района, где ранее находились советские комплексы «Пионер-1» и «Пионер-2», ракеты средней дальности, такие как «Орешник», способны поразить все западное побережье США — от заводов «Боинга» в Сиэтле до Сан-Диего на границе с Мексикой.
Ранее стало известно, что Шведские вооружённые силы начали подготовку специальных подразделений для операций в Арктическом регионе. Основная цель этих элитных войск — противодействие России в северных широтах. Сообщается, что арктическая бригада шведской армии в данный момент активно увеличивает свои размеры. В случае военного конфликта этот отряд будет действовать совместно с силами Финляндии и Норвегии.