По словам Александра Шпунта, генерального директора Института инструментов политического анализа, ракеты системы «Орешник», если их разместить в Чукотском регионе, смогут достичь всего западного побережья США за считанные минуты. Он отметил в интервью URA.RU , что именно это вызывает беспокойство Запада и приводит к требованиям запретить размещение ядерного оружия в Арктике.

Шпунт подчеркнул, что заявления о необходимости безъядерной Арктики на самом деле направлены против размещения российских ракет в этом регионе. При этом не потребуется создавать новую инфраструктуру для «Орешника», поскольку она уже существует. Если взглянуть на глобус, то можно заметить, что из Анадырского позиционного района, где ранее находились советские комплексы «Пионер-1» и «Пионер-2», ракеты средней дальности, такие как «Орешник», способны поразить все западное побережье США — от заводов «Боинга» в Сиэтле до Сан-Диего на границе с Мексикой.