Мишустин сменил руководство «Российского экологического оператора»

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о новы кадровых перестановках. Председатель Правительства назначил Ирину Тарасову на пост генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО). Ранее эту должность занимал Денис Буцаев, который теперь стал заместителем министра природных ресурсов.

Ирина Тарасова имеет диплом Московского банковского института и Российской академии народного хозяйства. С 2018 года она занимала различные должности в Минсельхозе, специализируясь на финансовом учёте.

РЭО, созданный по указу президента в январе 2019 года, отвечает за формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами и находится в ведении Минприроды как единственного акционера.