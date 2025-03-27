МИД РФ предупредил о последствиях отправки западных миротворцев на Украину
Захарова: Появление миротворцев на Украине влечёт прямое столкновение с НАТО
Россия выступает решительно против инициативы размещения западных миротворцев на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«РФ категорически против такого сценария (отправки западных миротворцев на Украину. — Прим. Life.ru), который чреват прямым столкновением РФ и и НАТО», — заявила Захарова.
Дипломат выразила мнение, что за заявленными благими намерениями европейских стран скрываются другие цели. По её словам, существует большая вероятность, что Лондон и Париж используют это как предлог для реализации своих планов военной интервенции.
Ранее стало известно о возможном составе миротворческого контингента, который будет направлен на Украину после завершения военных действий. Предполагается, что в него войдут военнослужащие из стран Азии и Южной Америки. Среди потенциальных участников называются Индия, Бразилия, Индонезия и Саудовская Аравия.
Life.ru