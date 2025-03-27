МИД РФ предупредил о последствиях отправки западных миротворцев на Украину

Россия выступает решительно против инициативы размещения западных миротворцев на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«РФ категорически против такого сценария (отправки западных миротворцев на Украину. — Прим. Life.ru), который чреват прямым столкновением РФ и и НАТО», — заявила Захарова.

Дипломат выразила мнение, что за заявленными благими намерениями европейских стран скрываются другие цели. По её словам, существует большая вероятность, что Лондон и Париж используют это как предлог для реализации своих планов военной интервенции.