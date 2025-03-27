Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 09:11

В Истре эвакуировали несколько школ после сообщений о минированиях

ТАСС: В подмосковной Истре эвакуируют школы из-за сообщений о минированиях

В подмосковной Истре произошла волна сообщений о минировании, что привело к эвакуации людей из местных школ. Об этом информировала пресс-служба Министерства образования Московской области в разговоре с ТАСС.

По словам представителя ведомства, произошла массовая атака с угрозами в адрес образовательных учреждений. В результате из 17 школ были эвакуированы 12. На данный момент сотрудники полиции и кинологи проводят тщательные проверки на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрольно-пропускной режим в школах был усилен для обеспечения безопасности.

В двух школах Уфы начались давки после сообщений о минировании
В двух школах Уфы начались давки после сообщений о минировании

Ранее в Прикамье аноним заявил о минировании и вооружённом нападении на две школы. После заявления о нападении, работники и дети забаррикадировались в кабинетах и ожидали эвакуации. Данные о происшествиях оказались ложными. Правоохранительные органы проводят проверки.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Martynova Anna

Оксана Попова
  • Новости
  • Образование
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar