В Истре эвакуировали несколько школ после сообщений о минированиях
ТАСС: В подмосковной Истре эвакуируют школы из-за сообщений о минированиях
В подмосковной Истре произошла волна сообщений о минировании, что привело к эвакуации людей из местных школ. Об этом информировала пресс-служба Министерства образования Московской области в разговоре с ТАСС.
По словам представителя ведомства, произошла массовая атака с угрозами в адрес образовательных учреждений. В результате из 17 школ были эвакуированы 12. На данный момент сотрудники полиции и кинологи проводят тщательные проверки на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрольно-пропускной режим в школах был усилен для обеспечения безопасности.
Ранее в Прикамье аноним заявил о минировании и вооружённом нападении на две школы. После заявления о нападении, работники и дети забаррикадировались в кабинетах и ожидали эвакуации. Данные о происшествиях оказались ложными. Правоохранительные органы проводят проверки.
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