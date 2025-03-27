В Истре эвакуировали несколько школ после сообщений о минированиях

В подмосковной Истре произошла волна сообщений о минировании, что привело к эвакуации людей из местных школ. Об этом информировала пресс-служба Министерства образования Московской области в разговоре с ТАСС.

По словам представителя ведомства, произошла массовая атака с угрозами в адрес образовательных учреждений. В результате из 17 школ были эвакуированы 12. На данный момент сотрудники полиции и кинологи проводят тщательные проверки на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрольно-пропускной режим в школах был усилен для обеспечения безопасности.