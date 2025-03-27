Одесситки перекрыли дорогу военкомам и достали призывника прямо из окна «бусика»

В Одессе женщины преградили дорогу служебному автобусу сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), после чего вызволили насильно мобилизованного мужчину и скрылись вместе с ним. Об этом сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК.

По имеющимся данный в «операции» по вызволению местного жителя участвовало 10 женщин. Они преградили дорогу сотрудникам военкомата, а затем проникли в автобус. Это произошло, когда один из военнослужащих открыл дверь, чтобы поговорить с протестующими, собравшимися на улице.

«В результате группа граждан вмешалась в процесс и физически помешала представителям ТЦК выполнить свои обязанности, блокируя возвращение военнообязанного в группу», — говорится в сообщении военкомата в соцсетях.

Как сообщает «Страна.ua», мобилизованного женщинам пришлось доставать прямо из окна «бусика».