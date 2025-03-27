«Люблю вкусно поесть»: Анатолий Цой раскрыл, на ком готов жениться

Певец Анатолий Цой, более известный под псевдонимом TSOY, относится к числу звёзд, которые не стремятся делиться подробностями своей личной жизни с общественностью. Именно поэтому вокруг него ходит множество слухов. Точно неизвестно, есть ли у артиста в настоящее время романтические отношения, но по его собственным словам, каждая поклонница имеет шанс стать его избранницей, если она соответствует его предпочтениям. Главным критерием для него является хозяйственность.

«Для меня важно, чтобы девушка была воспитанной и хозяйственной. Я люблю вкусно поесть, поэтому абсолютным плюсом будет, если она умеет это делать классно! Да и в целом, если девушка умеет создать дома уют — это здорово. Амбиции немаловажная часть для каждого человека и, если вторая половинка сможет реализовать их в своем хобби или профессии, я буду только рад», — отметил Цой в беседе с Леди Mail.