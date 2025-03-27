«Аж искры были из глаз»: Жительница Калининградской области рассказала, как её толпой избили депутаты

Жительница Янтарного в Калининградской области, которая несколько дней назад подверглась жестокому избиению со стороны пьяных депутатов, заявила, что знакома с нападавшими со школы. Причину их агрессивного поведения она также не поняла.

Комментарии девушки, избитой депутатами в Калининградской области. Видео © Telegram / Amber Mash

Как рассказала телеграм-каналу Amber Mash пострадавшая, тем вечером она вместе с подругой отдыхала в ресторане «Янтарная легенда». При выходе из заведения они встретили компанию, в которую входили Павел и Валентина Малыхины, а также Василий Рогатко. Они оскорбили девушек, после чего те ответили им. После этого, как рассказала девушка, она случайно опрокинула клумбу у заведения, пока ожидала такси. Депутатам её поведение не понравилось. Малыхин потянул пострадавшую за рукав, а затем ударил в лицо. К избиению подключились остальные.

По словам девушки, она получила множественные травмы, потребовавшие вызова скорой помощи дважды за вечер. Она утверждает, что знает нападавших со школьной скамьи, но ранее конфликтов между ними не было.

«У меня гематома на голове, глаз затёк и плохо видит. Болит всё тело», — рассказала пострадавшая.