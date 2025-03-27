В Москве к 2029 году появится новое здание Национального центра «Россия»
Концепция будущего строения. Фото © Пресс-служба Национального центра «Россия»
В Москве рядом с Краснопресненской набережной построят новое здание Национального центра «Россия». Оно появится уже к 2029 году, сообщает пресс-служба центра.
Проектирование нового здания осуществляется совместно с мэрией столицы. Была разработана архитектурная концепция будущего строения, в ней приняли участие ведущие архитекторы России.
Новый центр станет инновационной многофункциональной площадкой. Фасад здания будет мультимедийным и сможет адаптироваться под различные события и тематические оформления. Вокруг строения построят ландшафтный парк.
Архитекторы уделили особое внимание общественным зонам. Будут открыты уличный амфитеатр, молодёжный кластер, гастрономические ряды, концертный и выставочный залы. Новое здание также будет включать медиацентр и конгресс-центр.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия». Глава государства впервые познакомится с экспозицией центра. Он был создан распоряжением российского лидера, чтобы сохранить наследие одноимённой выставки-форума, которая с ноября 2023 года по июль 2024 года проходила на ВДНХ. Посетили её более 17 миллионов человек.