В Москве к 2029 году появится новое здание Национального центра «Россия»

В Москве рядом с Краснопресненской набережной построят новое здание Национального центра «Россия». Оно появится уже к 2029 году, сообщает пресс-служба центра.

Проектирование нового здания осуществляется совместно с мэрией столицы. Была разработана архитектурная концепция будущего строения, в ней приняли участие ведущие архитекторы России.

Новый центр станет инновационной многофункциональной площадкой. Фасад здания будет мультимедийным и сможет адаптироваться под различные события и тематические оформления. Вокруг строения построят ландшафтный парк.

Архитекторы уделили особое внимание общественным зонам. Будут открыты уличный амфитеатр, молодёжный кластер, гастрономические ряды, концертный и выставочный залы. Новое здание также будет включать медиацентр и конгресс-центр.