Тело нашла жена: Раскрыты подробности смерти актёра Алексея Весёлкина

Актёр и телеведущий Алексей Весёлкин, о смерти которого стало известно сегодня, долгие годы боролся с раком крови. Его тело в квартире на Пятницком шоссе около полуночи обнаружила супруга, пишет SHOT.

Прощание с артистом, предварительно, пройдёт в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где Весёлкин проработал более 40 лет.

«Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом. Алексей Алексеевич, дорогой, как же нам всем будет вас не хватать», — говорится в некрологе.

Поклонники творчества Весёлкина называют его «лучшим Фандориным» и «удивительным Фамусовым». Они благодарят актёра за творчество и соболезнуют близким.