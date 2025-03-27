Тело нашла жена: Раскрыты подробности смерти актёра Алексея Весёлкина
Тело актёра Алексея Весёлкина обнаружила его жена
Алексей Весёлкин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Актёр и телеведущий Алексей Весёлкин, о смерти которого стало известно сегодня, долгие годы боролся с раком крови. Его тело в квартире на Пятницком шоссе около полуночи обнаружила супруга, пишет SHOT.
Прощание с артистом, предварительно, пройдёт в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где Весёлкин проработал более 40 лет.
«Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом. Алексей Алексеевич, дорогой, как же нам всем будет вас не хватать», — говорится в некрологе.
Поклонники творчества Весёлкина называют его «лучшим Фандориным» и «удивительным Фамусовым». Они благодарят актёра за творчество и соболезнуют близким.
Напомним, Алексей Весёлкин был не только заслуженным артистом России, но и настоящей иконой для многих поколений зрителей. Его талант охватывал множество жанров — от телевидения до радио, а также кино, где он запомнился по роли в сериале «Не родись красивой». Кроме того, Весёлкин известен как ведущий программы «Царь горы». Сегодня стало известно, что актёр умер в возрасте 63 лет.