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25 марта, 13:06

Ларису Голубкину похоронили на Аллее актёров Троекуровского кладбища

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Её могила расположена на 21-м участке, который более известен как Аллея актёров.

Кадры с церемонии прощания с артисткой. Видео © Life.ru

Голубкину похоронили рядом с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской и народными артистками РСФСР Раисой Максимовой и Ириной Мирошниченко.

Актриса Мария Миронова поддержала сестру на похоронах Ларисы Голубкиной
Актриса Мария Миронова поддержала сестру на похоронах Ларисы Голубкиной

Напомним, что актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» жила с раком крови третьей стадии. 25 марта в храме святителя Николая на Трех Горах состоялась церемония прощания с Голубкиной. На траурном мероприятии, в частности, присутствовали телеведущий Андрей Малахов, Александр и Екатерина Стриженовы, искусствовед Наталья Соплова.

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Life.ru

Мария Любицкая
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