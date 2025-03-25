Ларису Голубкину похоронили на Аллее актёров Троекуровского кладбища

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Её могила расположена на 21-м участке, который более известен как Аллея актёров.

Напомним, что актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» жила с раком крови третьей стадии. 25 марта в храме святителя Николая на Трех Горах состоялась церемония прощания с Голубкиной. На траурном мероприятии, в частности, присутствовали телеведущий Андрей Малахов, Александр и Екатерина Стриженовы, искусствовед Наталья Соплова.