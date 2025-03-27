«Набираемся сил»: Глава МИД Венгрии показал, как начал рабочий день в Москве
Глава МИД Венгрии Сийярто показал фото с пробежки по Воробьёвым горам в Москве
Сийярто устроил пробежку по Воробьёвым горам в Москве. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Петер Сийярто
В рамках своего рабочего визита в Москву глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал день с утренней пробежки в парке Воробьёвы горы. О чём политик сообщил в соцсетях.
На фотографии Сийярто, одетый в чёрный спортивный костюм, жёлтые кроссовки и шапку, бежит по набережной. В комментарии к снимку министр сообщил, что таким образом он «набирается сил» перед предстоящей встречей с российскими представителями.
«Набираемся сил», — подписал Сийярто снимок, опубликованный в Facebook*.
Накануне глава МИД Венгрии сообщал, что отправляется в Москву. В российской столице он намерен обсудить мирное урегулирование на Украине, энергетическую безопасность и укрепление экономического сотрудничества с РФ. Кстати, вчера вице-премьер Александр Новак провёл встречу с Сийярто. Стороны, в частности, обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах.
* Соцсеть запрещена в РФ.