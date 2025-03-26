Европейские чиновники поставили Сийярто на счётчик
Bloomberg: Европейские дипломаты удивлены частотой поездок Сийярто в РФ
Европейские чиновники подсчитали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто нанёс 13 визитов в Россию после событий февраля 2022 года. Такое большое количество поездок вызвало у них недоумение, передаёт Bloomberg. Дипломаты сомневаются, что эти визиты целесообразны.
«Даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, а западные союзники разорвали связи или резко сократили контакты», — пишет издание.
Напомним, что сегодня, 26 марта, Сийярто вновь может посетить Москву. Венгрия продолжает противостоять многим решениям Евросоюза. Так, там выступили против добавления ядерной энергетики в 17-й пакет антироссийских санкций, а также не поддержали предложение ЕС выделить Украине помощь €20 млрд.
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