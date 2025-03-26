Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 14:31

Европейские чиновники поставили Сийярто на счётчик

Bloomberg: Европейские дипломаты удивлены частотой поездок Сийярто в РФ

Европейские чиновники подсчитали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто нанёс 13 визитов в Россию после событий февраля 2022 года. Такое большое количество поездок вызвало у них недоумение, передаёт Bloomberg. Дипломаты сомневаются, что эти визиты целесообразны.

«Даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, а западные союзники разорвали связи или резко сократили контакты», — пишет издание.

Напомним, что сегодня, 26 марта, Сийярто вновь может посетить Москву. Венгрия продолжает противостоять многим решениям Евросоюза. Так, там выступили против добавления ядерной энергетики в 17-й пакет антироссийских санкций, а также не поддержали предложение ЕС выделить Украине помощь €20 млрд.

Неприемлемо: Сийярто заявил о серьёзной проблеме на пути Украины в Евросоюз
Неприемлемо: Сийярто заявил о серьёзной проблеме на пути Украины в Евросоюз
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / I T S

Полина Никифорова
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar