Европейские чиновники поставили Сийярто на счётчик

Европейские чиновники подсчитали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто нанёс 13 визитов в Россию после событий февраля 2022 года. Такое большое количество поездок вызвало у них недоумение, передаёт Bloomberg. Дипломаты сомневаются, что эти визиты целесообразны.