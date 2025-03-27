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27 марта, 10:48

Белоснежному самцу альпаки из Московского зоопарка выбрали имя

Самец альпаки с мягким характером из Московского зоопарка получил имя Зефир

Белоснежный самец альпаки Зефир. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Белоснежный самец альпаки Зефир. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

По итогам голосования в проекте «Активный гражданин» было выбрано имя для белоснежного самца альпаки из Московского зоопарка. Его назвали Зефиром, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Белоснежный самец альпаки Зефир. Видео © VK / Московский зоопарк / Moscow zoo

«Большинство участников решили, что пушистого красавца надо назвать Зефиром. Это имя отражает его мягкий характер и воздушный облик», — говорится в сообщении.

Всего проголосовали более 211 тысяч человек. 43% выбрали имя Зефир, ещё 17% — имя Пача, которое на языке инков, одомашнивших альпак несколько тысяч лет назад, значит «Вселенная». За вариант Альберт, который происходит от латинского albus (белый), проголосовали 12%.

Зефир появился на свет осенью 2023 года в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В конце прошлого года он переехал в Москву и поселился в Московском зоопарке.

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Ранее в Московском зоопарке Катюше подарили «сумочку» из овощей в честь Дня панд. Катюша долго не церемонилась с женским аксессуаром и полностью сжевала её вместе с содержимым, после того как тщательно обнюхала и оценила внешний вид подарка.

Алена Пенчугина
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