Испражнялся на пол, подсыпал в кофе виагру: В США полицейский устроил в департаменте «зверинец»

В Нью-Джерси начальника отдела полиции Роберта Фарли обвиняют в насилии над подчинёнными и превращении департамента в «зверинец». Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Начальник полиции Нью-Джерси подвергся критике после того, как в среду появились тревожные обвинения в том, что он подсыпал коллегам Виагру и Аддералл в кофе, испражнялся на пол и даже воткнул иглу для подкожных инъекций в пенис офицера», — говорится в сообщении.

По словам пятерых полицейских из Северного Бергена, Фарли преследовал подчинённых не только в офисе, но и за его пределами. Правоохранитель отправлял посылки с секс-игрушками и ЛГБТ*-флагами своим сотрудникам домой.

Один из пострадавших офицеров, лейтенант Алекс Гусман рассказал, что начальник часто устраивал «розыгрыши», которые унижали подчинённых. Так, Фарли мог запросто побрить своё тело над рабочими местами сотрудников. Он также любил соскребать жидкости со своего нижнего белья на людей, сидевших в его кабинете. Из самого безобидного: начальник заставлял офицеров делать школьные задания для его дочери.

Ранее в полиции Нью-Йорка устроили массовую чистку кадров после секс-скандала. Увольнения начались спустя неделю после того, как общественность узнала о секс-скандале с главой департамента. Тогда лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс сообщила, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал от сотрудников «нежелательных сексуальных услуг в обмен на возможности сверхурочной работы».