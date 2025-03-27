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Регион
27 марта, 10:52

«Голос изменился»: Онкобольной Весёлкин выходил в прямой эфир за несколько дней до смерти

Аif.ru: Последний эфир Весёлкина состоялся незадолго до его ухода из жизни

Алексей Весёлкин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Алексей Весёлкин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

За несколько дней до кончины известный теле- и радиоведущий Алексей Весёлкин, в последний раз общался со слушателями. Те, кто слышал его в эфире, обратили внимание на хриплый, нездоровый голос.

«В выходные слышала Весёлкина по «Маяку», да, голос изменился, подумала, что простудился», — сообщила aif.ru одна из слушателей.

Денис Николаев, коллега Весёлкина, восхищённо рассказал журналистам о его самоотверженности. По его словам, несмотря на болезнь, радиоведущий всегда рвался в эфир и был там просто великолепен.

Напомним, о смерти Весёлкина стало известно сегодня утром. Бывший ведущий популярных молодёжных передач «До 16 и старше» и «Царь горы» умер в возраст 63 лет. По нашим данным, причиной его смерти стала долгосрочная борьба с онкологическим заболеванием.

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Наталья Демьянова
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