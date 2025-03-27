«Не по своей вине»: Демограф назвал главные причины бездетности российских женщин
Демограф Тимаков: Многие россиянки остаются бездетными не по своему выбору
Примерно 10% женщин в России к 45-49 годам не имеют детей. При этом, как отметил демограф Владимир Тимаков, большинство из них не остаются бездетными по собственному выбору.
«То, что 10% женщин к концу репродуктивного возраста остаются бездетными, для России рекордно высокий показатель, хотя по европейским меркам это немного. Большинство женщин в России не имеют детей не по собственной вине, а из-за обстоятельств, которые мешают им реализовать мечту о детях», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.
По его мнению, в европейских странах откладывание создания семьи по финансовым причинам является обычным делом. В то же время, в России традиционно люди рано вступали в брак и заводили детей. Однако в настоящее время ситуация изменилась: многие женщины сталкиваются с экономическими трудностями, нехваткой подходящих партнёров или проблемами со здоровьем. Всё это сказывается на уровне рождаемости.
Ранее сообщалось, что на увеличение рождаемости будут влиять работодатели. Руководители могут предложить одному из родителей гибкий график работы до окончания начальной школы у ребёнка. Также работник будет получать выплаты в ключевые моменты, такие как рождение малыша.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych