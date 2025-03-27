«Не по своей вине»: Демограф назвал главные причины бездетности российских женщин

Примерно 10% женщин в России к 45-49 годам не имеют детей. При этом, как отметил демограф Владимир Тимаков, большинство из них не остаются бездетными по собственному выбору.

«То, что 10% женщин к концу репродуктивного возраста остаются бездетными, для России рекордно высокий показатель, хотя по европейским меркам это немного. Большинство женщин в России не имеют детей не по собственной вине, а из-за обстоятельств, которые мешают им реализовать мечту о детях», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.

По его мнению, в европейских странах откладывание создания семьи по финансовым причинам является обычным делом. В то же время, в России традиционно люди рано вступали в брак и заводили детей. Однако в настоящее время ситуация изменилась: многие женщины сталкиваются с экономическими трудностями, нехваткой подходящих партнёров или проблемами со здоровьем. Всё это сказывается на уровне рождаемости.