Стендаперша Ярослава Тринадцатко впервые стала мамой
Стендап-комики Тринадцатко и Салеев стали родителями
Ярослава и её муж Андрей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yaska13
Участница шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» Ярослава Тринадцатко стала матерью. Она родила сына путём кесарева сечения, сообщил её муж, комик Андрей Салеев в телеграм-канале.
«21-го числа у нас родился сын», — написал Салеев.
Новорождённый сын Ярославы Тринадцатко и Андрея Салеева. Фото © Telegram / Бомжатник Андрея Салеева
По словам главы семьи, присутствовавшего в операционной, роды жены напоминали ему «бредовый сон с высокой температурой или дешёвый фильм ужасов». Позже он поделился радостной новостью в соцсетях, сообщив о выписке новорожденного домой и сопроводив пост милой фотографией.
Ранее СМИ сообщили, что российская фигуристка Александра Трусова ждёт ребёнка. Спортсменка находится на третьем месяце беременности, а роды обойдутся ей в 650 тысяч рублей, поскольку посещает она очень дорогого доктора.