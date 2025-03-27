Стендаперша Ярослава Тринадцатко впервые стала мамой

Участница шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» Ярослава Тринадцатко стала матерью. Она родила сына путём кесарева сечения, сообщил её муж, комик Андрей Салеев в телеграм-канале.

«21-го числа у нас родился сын», — написал Салеев.

Новорождённый сын Ярославы Тринадцатко и Андрея Салеева. Фото © Telegram / Бомжатник Андрея Салеева

По словам главы семьи, присутствовавшего в операционной, роды жены напоминали ему «бредовый сон с высокой температурой или дешёвый фильм ужасов». Позже он поделился радостной новостью в соцсетях, сообщив о выписке новорожденного домой и сопроводив пост милой фотографией.