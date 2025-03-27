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Регион
27 марта, 11:33

Стендаперша Ярослава Тринадцатко впервые стала мамой

Стендап-комики Тринадцатко и Салеев стали родителями

Ярослава и её муж Андрей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yaska13

Ярослава и её муж Андрей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yaska13

Участница шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» Ярослава Тринадцатко стала матерью. Она родила сына путём кесарева сечения, сообщил её муж, комик Андрей Салеев в телеграм-канале.

«21-го числа у нас родился сын», — написал Салеев.

Новорождённый сын Ярославы Тринадцатко и Андрея Салеева. Фото © Telegram / Бомжатник Андрея Салеева

Новорождённый сын Ярославы Тринадцатко и Андрея Салеева. Фото © Telegram / Бомжатник Андрея Салеева

По словам главы семьи, присутствовавшего в операционной, роды жены напоминали ему «бредовый сон с высокой температурой или дешёвый фильм ужасов». Позже он поделился радостной новостью в соцсетях, сообщив о выписке новорожденного домой и сопроводив пост милой фотографией.

Актриса Дженнифер Лоуренс стала матерью во второй раз
Актриса Дженнифер Лоуренс стала матерью во второй раз

Ранее СМИ сообщили, что российская фигуристка Александра Трусова ждёт ребёнка. Спортсменка находится на третьем месяце беременности, а роды обойдутся ей в 650 тысяч рублей, поскольку посещает она очень дорогого доктора.

Мария Любицкая
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