Умерла автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит
Автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит скончалась в возрасте 66 лет
Кадр из сериала «Дневники вампира», снятого по книгам Лизы Джейн Смит. Обложка © kinopoisk / Режиссёр Крис Грисмер / Сценарий Майкл Нардуччи
Автор серии книг «Дневники вампира», которые легли в основу одноимённого сериала, Лиза Джейн Смит скончалась в возрасте 66 лет в больнице. По словам родным, в медицинском учреждении писательница проходила лечение от редкого аутоиммунного заболевания, которым страдала более десяти лет. Об утрате сообщает The Sun.
Лиза Джейн Смит. Фото © fantlab.ru
В 2015 году здоровье Смит пострадало от невыявленного гранулематоза с полиангиитом. Её госпитализировали в критическом состоянии. Несколько недель она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких, получила серьёзные повреждения почек, сердца, печени и желчного пузыря.
Дебютный роман писательницы «Ночь солнцестояния» увидел свет в 1987 году. За всю жизнь Лиза Джейн Смит выпустила более двух десятков книг. Перед смертью она успела написать ещё три работы, которые не были опубликованы.
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