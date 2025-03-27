Умерла автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит

Автор серии книг «Дневники вампира», которые легли в основу одноимённого сериала, Лиза Джейн Смит скончалась в возрасте 66 лет в больнице. По словам родным, в медицинском учреждении писательница проходила лечение от редкого аутоиммунного заболевания, которым страдала более десяти лет. Об утрате сообщает The Sun.

Лиза Джейн Смит. Фото © fantlab.ru

В 2015 году здоровье Смит пострадало от невыявленного гранулематоза с полиангиитом. Её госпитализировали в критическом состоянии. Несколько недель она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких, получила серьёзные повреждения почек, сердца, печени и желчного пузыря.

Дебютный роман писательницы «Ночь солнцестояния» увидел свет в 1987 году. За всю жизнь Лиза Джейн Смит выпустила более двух десятков книг. Перед смертью она успела написать ещё три работы, которые не были опубликованы.