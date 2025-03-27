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27 марта, 16:49

«Вероятный сценарий»: Политолог раскрыл, возьмут ли Армению в ЕС

Политолог Семибратов: В ЕС вряд ли всерьёз рассматривают вступление Армении

Европейский Союз, вероятно, не рассматривает присоединение Армении к своим рядам как серьёзную перспективу. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Речь не идёт о том, что на Западе ставится задача о включении Армении в ЕС, но такая политика представляется весьма вероятным сценарием с точки зрения той политической линии, которую проводит Ереван», — сказал Семибратов в беседе с телеканалом «Звезда».

По мнению эксперта, центральной фигурой в данной ситуации является премьер-министр Никола Пашинян, который активно продвигает курс на сближение с Западом. Что касается отношения граждан к потенциальному вступлению в ЕС, то, как считает специалист, в целом общественное мнение благожелательно настроено, так как среди правящих политических элит преобладают сторонники этой идеи.

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Напомним, ранее парламент Армении завершил голосование по законопроекту, который касается стремления страны присоединиться к Евросоюзу. При этом следует подчеркнуть, что само объединение не выдвигало предложений о членстве, а оппозиционные партии назвали этот документ юридически недействительным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Александра Мышляева
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