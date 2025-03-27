Вояки Зеленского скормили свиньям тело убитого ими россиянина

В начале вторжения на территорию Курской области военнослужащие ВСУ безжалостно застрелили мужчину в селе Бондаревка, находящемся недалеко от Суджи, и затем надругались над его телом. Об этом сообщила ТАСС пенсионерка Надежда Алексеевна, эвакуированная из этого населённого пункта.

«У нас убили одного мужчину и, по неизвестной причине, привезли его тело во двор, где находились свиньи. Они почти полностью обглодали труп. Мы смогли собрать хотя бы кости и похоронили их на огороде», — рассказала она.

Собеседница агентства добавила, что в период оккупации в селе скончались 84-летняя женщина и 60-летний мужчина. Местные жители обращались к украинским солдатам с просьбой помочь с похоронами на кладбище, но получили отказ. Пенсионерка запомнила места захоронений, чтобы после окончания боевых действий предать останки соседей земле, как положено.