«Я без Лёньки никуда»: Пенсионерка, похоронившая мужа в огороде, отказалась покидать Суджу

Жительница Суджи Валентина Климова была вынуждена похоронить своего мужа на грядке с клубникой после того, как он скончался в результате нападения ВСУ на Курскую область. Разбитая горем женщина категорически отказалась от эвакуации, сообщает корреспондент РИА «Новости». Супруги прожили вместе 48 лет.

«Я без Лёньки никуда не уеду. Он похоронен у меня тут, в клубнике, как я могу его оставить?» – сказала она волонтёрам центра "Патриот", которые занимаются эвакуацией мирных жителей из Суджи.