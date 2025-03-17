«Я без Лёньки никуда»: Пенсионерка, похоронившая мужа в огороде, отказалась покидать Суджу
Жительница Суджи, похоронившая мужа в огороде, отказалась от эвакуации
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Жительница Суджи Валентина Климова была вынуждена похоронить своего мужа на грядке с клубникой после того, как он скончался в результате нападения ВСУ на Курскую область. Разбитая горем женщина категорически отказалась от эвакуации, сообщает корреспондент РИА «Новости». Супруги прожили вместе 48 лет.
«Я без Лёньки никуда не уеду. Он похоронен у меня тут, в клубнике, как я могу его оставить?» – сказала она волонтёрам центра "Патриот", которые занимаются эвакуацией мирных жителей из Суджи.
Валентина выразила благодарность волонтерам за их помощь и попросила прощения у родных за то, что не смогла согласиться на эвакуацию. У женщины есть дочь, зять и две внучки — Танечка и Машенька.
Напомним, 13 марта Минобороны РФ официально подтвердило освобождение курской Суджи. Однако ещё 12 марта эвакуировали первых жителей. Людей передали родственникам или разместили в ПВР. Ранее стало известно, что с 12 марта более 370 гражданских лиц, включая 14 детей, были эвакуированы с освобождённых территорий в Курской области.