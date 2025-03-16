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Регион
16 марта, 11:06

Из Курской области эвакуировали почти 400 человек, включая 14 детей

Хинштейн: Более 370 человек вывезли с освобождённых территорий в Курской области

С 12 марта более 370 гражданских лиц, включая 14 детей, были эвакуированы с освобождённых территорий в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Продолжаем работу по эвакуации наших мирных жителей. Всего с 12 марта из освобождённых населённых пунктов вывезен 371 человек, среди них 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек. Из 371 человека 220 наших жителей размещены в ПВР на территории региона», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Власти Сумской области начали эвакуацию людей из приграничных населённых пунктов
Власти Сумской области начали эвакуацию людей из приграничных населённых пунктов

Напомним, 13 марта Минобороны РФ официально подтвердило освобождение курской Суджи. Однако ещё 12 марта эвакуировали первых жителей. Людей передали родственникам или разместили в ПВР. Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим населённый пункт.

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Александра Мышляева
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