Из Курской области эвакуировали почти 400 человек, включая 14 детей

С 12 марта более 370 гражданских лиц, включая 14 детей, были эвакуированы с освобождённых территорий в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Продолжаем работу по эвакуации наших мирных жителей. Всего с 12 марта из освобождённых населённых пунктов вывезен 371 человек, среди них 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек. Из 371 человека 220 наших жителей размещены в ПВР на территории региона», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.