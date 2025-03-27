Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 17:52

«Депрессия и аутизм»: Врач раскрыла «лучших друзей» эпилепсии

Невролог Демьяновская: У эпилептиков часто бывают психические расстройства

У людей с эпилепсией часто наблюдаются эмоциональные и психические расстройства. Среди таких расстройств могут быть депрессия, тревожность, панические атаки, биполярное расстройство, шизофрения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также аутизм, рассказала РИАМО врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Демьяновская объяснила, что причиной такого состояния являются структурные изменения в головном мозге, которые затрагивают эмоциональную сферу. Она добавила, что на психоэмоциональное состояние пациентов также оказывают влияние социальные факторы, такие как страх перед приступами, стигматизация со стороны общества и изоляция. Это подчеркивает важность не только медицинской, но и психологической поддержки для людей с эпилепсией.

Специалист заключила, что в таких случаях психотерапия, группы поддержки и доверительные отношения с близкими могут оказать значительную помощь.

«Снижает интеллект и не лечится»: Life.ru в День борьбы с эпилепсией развеял основные мифы о недуге
«Снижает интеллект и не лечится»: Life.ru в День борьбы с эпилепсией развеял основные мифы о недуге

Ранее психотеропевт рассказал, что депрессия зачастую проявляется душевными страданиями, однако в ряде случаев она может вызвать даже физическую боль. Многие люди не воспринимают депрессию всерьёз, так как связывают её исключительно с глубоким эмоциональным кризисом, считат эксперт. Некоторые же просто привыкают к своему состоянию и начинают считать его естественным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar