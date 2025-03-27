«Депрессия и аутизм»: Врач раскрыла «лучших друзей» эпилепсии

У людей с эпилепсией часто наблюдаются эмоциональные и психические расстройства. Среди таких расстройств могут быть депрессия, тревожность, панические атаки, биполярное расстройство, шизофрения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также аутизм, рассказала РИАМО врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Демьяновская объяснила, что причиной такого состояния являются структурные изменения в головном мозге, которые затрагивают эмоциональную сферу. Она добавила, что на психоэмоциональное состояние пациентов также оказывают влияние социальные факторы, такие как страх перед приступами, стигматизация со стороны общества и изоляция. Это подчеркивает важность не только медицинской, но и психологической поддержки для людей с эпилепсией.

Специалист заключила, что в таких случаях психотерапия, группы поддержки и доверительные отношения с близкими могут оказать значительную помощь.