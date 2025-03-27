«Герпес и гастрит»: Россиянам рассказали о последствиях безконтрольных поцелуев

Через слюну могут передаваться различные вирусы, включая герпетические инфекции, такие как цитомегаловирус и вирус простого герпеса. Эти вирусы легко распространяются при поцелуях, особенно если на слизистой рта имеются повреждения. Об этом сообщила РИАМО врач Вера Серёжина.

Среди распространенных инфекций она также отметила ОРВИ, грипп и коронавирус. В весенний период риск заражения этими заболеваниями возрастает, так как вирусы передаются при кашле, чихании и даже разговоре. По словам медика, заражение возможно не только через поцелуи, но и через предметы, к которым прикасались больные. Важно соблюдать гигиену, мыть руки и избегать прикосновений к лицу.

Сережина также подчеркнула, что плохо вымытая посуда может стать источником инфекций, таких как бактерия Helicobacter pylori, вызывающая гастрит. В случае наличия инфицированных людей в семье или на работе рекомендуется использовать отдельную посуду и мыть её при высокой температуре. Использование кипятка или посудомоечной машины может значительно снизить риск передачи инфекции.

Для снижения вероятности заражения инфекциями следует придерживаться простых правил: избегать контакта с людьми с явными симптомами болезни, мыть руки после посещения общественных мест и не пользоваться чужой посудой. Особое внимание стоит уделить личной гигиене при близких контактах. Серёжина заверила, что соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье и не повредит романтическим отношениям.