Капранова оставила пост вице-президента Федерации гимнастики России

Ольга Капранова ушла с должности вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

«Вчера я завершила свой последний день работы в Федерации гимнастики России. Этот момент ознаменовал важный этап в моей жизни, всегда наступает время, когда нужно сделать выбор — осознанный выбор, который меняет направление пути. В такие моменты, конечно, бывает волнительно, но я твердо верю, что этот день, мой выбор был неизбежным и правильным», — написала Капранова.

Она поблагодарила всю команду федерации за совместную работу. Сейчас Капрановой 37 лет. Пост вице-президента она занимала с 1 октября 2024 года. Капранова — заслуженный мастер спорта России, десятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.