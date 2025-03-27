Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 12:15

Капранова оставила пост вице-президента Федерации гимнастики России

Ольга Капранова. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Ольга Капранова. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Ольга Капранова ушла с должности вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

«Вчера я завершила свой последний день работы в Федерации гимнастики России. Этот момент ознаменовал важный этап в моей жизни, всегда наступает время, когда нужно сделать выбор — осознанный выбор, который меняет направление пути. В такие моменты, конечно, бывает волнительно, но я твердо верю, что этот день, мой выбор был неизбежным и правильным», — написала Капранова.

Она поблагодарила всю команду федерации за совместную работу. Сейчас Капрановой 37 лет. Пост вице-президента она занимала с 1 октября 2024 года. Капранова — заслуженный мастер спорта России, десятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Кубок мира по спортивной гимнастике взяла 49-летняя спортсменка, выступавшая за СССР
Кубок мира по спортивной гимнастике взяла 49-летняя спортсменка, выступавшая за СССР

Недавно главным тренером российской сборной по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. В этой должности она сменила Ирину Винер, руководившую национальной командой России с 2001 года. 12 февраля Винер сообщила, что оставит обязанности главного тренера.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Спортивная гимнастика
  • Художественная гимнастика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar