Россиянам назвали признаки слежки на компьютере

Россияне могут заподозрить слежку на работе по двум признакам. Об этом сообщила юрист по кибербезопасности Ольга Попова «Газете.ru».

Первый признак заключается в странностях в работе компьютера, таких как неожиданное перемещение файлов, нестабильное поведение курсора, замедленное открытие документов и появление незнакомых ярлыков или программ. Также стоит обратить внимание на исчезновение доступа к определённым файлам.

Второй признак — это обсуждение коллегами личных тем, которые были известны только сотруднику. Например, если руководитель делает намёки на личные разговоры или знает точное время прихода и ухода работника, это может вызывать подозрения.

Попова отметила, что формально слежка является уголовно наказуемым деянием, и работодатели не имеют права просто так контролировать сотрудников. Однако закон позволяет мониторинг рабочих процессов для обеспечения безопасности компании, при этом цели и методы контроля должны быть прописаны в официальных документах. Если работник подписывал правила работы с корпоративными данными, в них может быть указано право компании отслеживать служебную переписку и действия на рабочих компьютерах.

Эксперт также подчеркнула, что личные данные сотрудников защищены законом, и если работодатель использует информацию из личной переписки без уведомления и не для служебных нужд, это является нарушением. В таких случаях рекомендуется обратиться за юридической консультацией для выяснения законности действий работодателя.