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20 марта, 04:00

Всему офису на заметку: Нейрофизиолог раскрыл, как с помощью «зеркальных» упражнений «хакнуть» усталость

Невролог Гайфутдинов: «Зеркальные» упражнения помогут снять напряжение в офисе

Нейрофизиолог с Филиппин Мадз Марива показал в запрещённой соцсети упражнения, которые помогут развить интеллект, улучшить память и реакцию. Эксперт утверждает, что с помощью незатейливых техник можно вернуться с рабочего перерыва совсем другим человеком — более собранным энергичным и продуктивным. Life.ru поинтересовался у врача-невролога Рустема Гайфутдинова, насколько эти упражнения можно назвать эффективными, чтобы они набирали миллионы просмотров от пользователей по всему миру.

«Зеркальные» упражнения полезны для мозга, утверждают нейрофизиологи. Видео © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / physicaltherapysession

Новый «тренд» оказался хорошо известным отечественным специалистам комплексом для тренировки мозга. Часто такие упражнения используются для детей, у которых происходит недоразвитие высших мозговых функций, как метод нейропсихологической адаптации.

«Здесь важно подключение моторных движений, которые требуют переключения с одного действия на другое. Зеркальные движения, например, происходят за счет того, что улучшается переключение информации. Есть так называемые левое и правое полушария, а между ними область, называемая мозолистым телом. Эту часть мы и «прокачиваем» во время таких тренировок», — объясняет эксперт.

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Данные методики, по словам Гайфутдинова, вполне можно использовать и в офисе. Ведь всё, что удивляет наш мозг, любая непривычная активность, идёт на пользу нашему мыслительному центру, помогает отвлечься, расслабиться, переключить внимание.

«Например, у человека, у которого много забот по основной работе, такие упражнения могут снять напряжение, переключить внимание с одного действия на другое. Использование моторных и зеркальных движений, я думаю, вполне приемлемо», — заключил собеседник Life.ru.

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Кстати, плавание — это удивительная форма физической активности, которая полезна не только для мышц и костей, но и для мозга. Недавнее исследование, проведённое Иорданским университетом науки и технологий, доказало, что посещение бассейна улучшает как долговременную, так и кратковременную память. Кроме того, учёные обнаружили, что плавание как в открытой воде, так и в стенах фитнес-центра помогает улучшить сон, иммунитет, а также когнитивные функции.

Обложка ©

Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / physicaltherapysession

Ольга Годуненко
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