Суд добавил журналистке Пономаренко два года к сроку за нападение на конвоира
Мария Пономаренко. Обложка © ТАСС / Бок Андрей
В Алтайском крае суд вынес приговор журналистке Марии Пономаренко по факту нападения на сотрудника ФСИН в октябре 2023 года. Об этом доложила пресс-служба судов края.
Отмечается, что во время отбывания срока за распространение фейков о ВС РФ журналистка напала на сотрудника ФСИН, отказавшись выполнять законное требование.
«К ней была применена физическая сила для её последующего вывода на дисциплинарную комиссию, и Пономаренко М.Н. применила к сотруднику насилие, не опасное для его жизни. Затем Пономаренко М.Н., находясь на дисциплинарной комиссии, вновь применила к сотрудникам ФСИН такое насилие», — говорится в сообщении.
За нападение суд добавил к её сроку один год и десять месяцев. Пока что мера не вступила в законную силу. Также Пономаренко запретили администрировать сайты и публичные каналы на пять лет.
В начале 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам колонии по делу о фейках об армии.
Ранее сообщалось, что кинокритика Екатерину Барабаш, признавшую вину по делу о фейках, отправили под домашний арест. Срок рассчитан до 25 апреля.