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Регион
27 марта, 12:44

Суд добавил журналистке Пономаренко два года к сроку за нападение на конвоира

Мария Пономаренко. Обложка © ТАСС / Бок Андрей

Мария Пономаренко. Обложка © ТАСС / Бок Андрей

В Алтайском крае суд вынес приговор журналистке Марии Пономаренко по факту нападения на сотрудника ФСИН в октябре 2023 года. Об этом доложила пресс-служба судов края.

Отмечается, что во время отбывания срока за распространение фейков о ВС РФ журналистка напала на сотрудника ФСИН, отказавшись выполнять законное требование.

«К ней была применена физическая сила для её последующего вывода на дисциплинарную комиссию, и Пономаренко М.Н. применила к сотруднику насилие, не опасное для его жизни. Затем Пономаренко М.Н., находясь на дисциплинарной комиссии, вновь применила к сотрудникам ФСИН такое насилие», — говорится в сообщении.

За нападение суд добавил к её сроку один год и десять месяцев. Пока что мера не вступила в законную силу. Также Пономаренко запретили администрировать сайты и публичные каналы на пять лет.

В начале 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам колонии по делу о фейках об армии.

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Ранее сообщалось, что кинокритика Екатерину Барабаш, признавшую вину по делу о фейках, отправили под домашний арест. Срок рассчитан до 25 апреля.

Николай Рюмин
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