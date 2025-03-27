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27 марта, 12:49

В Москве силовики накрыли логово экстремистской организации «Граждане СССР»*

РИА «Новости»: В Москве пресекли деятельность организации «Граждане СССР»*

В столице пресекли деятельность организации «Граждане СССР»*. Она была направлена на подрыв конституционного строя и воспрепятствование работы государственных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Москвы.

В Москве пресекли деятельность экстремистской организации «Граждане СССР»*. Видео © Telegram / Столичный СК

По данным следствия, задержанная создала организацию в январе 2020 года. Женщина вовлекла знакомых для пропаганды и вовлечения в него участников. Всего силовики задержали четверых человек.

«На территории города Москвы были проведены обыски в местах их проживания, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, многочисленные экстремистские материалы и иные объекты и предметы, имеющие значение для следствия», — уточнили в пресс-службе СК.

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Ранее сотрудники МВД задержали троих создателей вирусной программы Mamont, позволяющей красть деньги с карт. Злоумышленники причастны к более чем 300 киберпреступлениям. Хакеры распространяли вирус через Telegram, маскируя его под безопасные приложения и видеофайлы. После заражения устройств они получали доступ к банковским картам жертв.

* Организация признана экстремистской в России

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Алена Пенчугина
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