День окончания Ленинградской битвы стал особой датой в календаре россиян

Совет Федерации одобрил законопроект, который включает 9 августа в перечень дней воинской славы. Сенатор Владимир Булавин отметил, что шаг подчёркивает стратегическую значимость Ленинградской битвы, которая является самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также прокомментировала принятие поправок, подчеркнув, что «узаконивание» дней воинской славы является важным шагом как для нынешнего поколения, так и для будущих.

Важно отметить, что поправки в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены Владимиром Путиным в Госдуму 11 марта. В пояснительной записке подчеркивается, что признание 9 августа новым днем воинской славы увековечит подвиг защитников Ленинграда и акцентирует внимание на военно-стратегическом значении этого сражения. В результате боевых действий было уничтожено более 50 дивизий противника, что способствовало ослаблению группы армий «Север» и ликвидации финского блока.