На видео попало сальто боевика ВСУ после удара противотанковой ракетой в пикап

На видео попало сальто боевика Вооружённых сил Украины (ВСУ) после удара противотанковой управляемой ракетой в пикап. От мощного взрыва украинский военнослужащий совершил акробатический кульбит в воздухе. Кадры опубликовала группа «Русское оружие».

На видео попало сальто боевика ВСУ после удара ракетой в пикап. Видео © VK / РГ | Русское оружие

Предположительно, машина доставила личный состав украинской армии к лесополосе для ротации. Но за ней уже наблюдали оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и расчёт противотанкового комплекса. Как только ВСУшник вышел из пикапа, произошёл удар.