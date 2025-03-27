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27 марта, 12:51

На видео попало сальто боевика ВСУ после удара противотанковой ракетой в пикап

На видео попало сальто боевика Вооружённых сил Украины (ВСУ) после удара противотанковой управляемой ракетой в пикап. От мощного взрыва украинский военнослужащий совершил акробатический кульбит в воздухе. Кадры опубликовала группа «Русское оружие».

На видео попало сальто боевика ВСУ после удара ракетой в пикап. Видео © VK / РГ | Русское оружие

Предположительно, машина доставила личный состав украинской армии к лесополосе для ротации. Но за ней уже наблюдали оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и расчёт противотанкового комплекса. Как только ВСУшник вышел из пикапа, произошёл удар.

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Ранее отказавшихся сдаваться боевиков взорвали миной в трубе и сняли на видео. Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации успешно провели операцию на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, взорвав трубу, в которой прятались отказавшиеся сдаться украинские военнослужащие. В результате операции были ликвидированы 16 солдат ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Алена Пенчугина
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