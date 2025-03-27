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27 марта, 12:42

Россиянка вырастила внутри себя опухоль размером с арбуз

Babr Mash: Врачи удалили у жительницы Бурятии десятикилограммовую опухоль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thitisan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thitisan

В Бурятии у женщины удалили опухоль весом в десять килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Всё началось с небольшого уплотнения, которое заметил гинеколог. Вместо того чтобы пройти дополнительные обследования, пациентка решила обратиться к другому врачу, который успокоил её, сказав, что поводов для беспокойства нет.

Спустя полтора года у пациентки возникли боли в области груди, а её живот значительно увеличился. Женщину направили в онкологический диспансер, где опухоль к тому времени достигла размера арбуза. Хирурги успешно провели операцию по удалению новообразования и смогли сохранить внутренние органы пациентки.

Подмосковные хирурги пришили пациенту руку к животу
Подмосковные хирурги пришили пациенту руку к животу

А ранее в челябинском Миассе хирурги успешно удалили липому весом 6 килограммов у женщины, которая более десяти лет носила это новообразование на спине.

Марина Фещенко
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