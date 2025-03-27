Россиянка вырастила внутри себя опухоль размером с арбуз

В Бурятии у женщины удалили опухоль весом в десять килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Всё началось с небольшого уплотнения, которое заметил гинеколог. Вместо того чтобы пройти дополнительные обследования, пациентка решила обратиться к другому врачу, который успокоил её, сказав, что поводов для беспокойства нет.

Спустя полтора года у пациентки возникли боли в области груди, а её живот значительно увеличился. Женщину направили в онкологический диспансер, где опухоль к тому времени достигла размера арбуза. Хирурги успешно провели операцию по удалению новообразования и смогли сохранить внутренние органы пациентки.