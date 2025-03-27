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27 марта, 13:08

В НАТО извинились за поспешные соболезнования родным погибших в Литве солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт принесла извинения за преждевременные заявления генерального секретаря альянса Марка Рютте о гибели четырех американских военнослужащих в Литве. Она подчеркнула, что поисковые операции продолжаются, и судьба пропавших солдат остается неопределённой.

«Мы продолжаем искать четырех американских военнослужащих, которые пропали без вести во время учений в Литве. Мы сожалеем о возникшем недоразумении из-за комментариев генсека НАТО. Он основывался на информации из СМИ и не подтвердил судьбу пропавших, которая по-прежнему неизвестна», — отметила Харт в своем аккаунте в соцсети X.

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«Ищут все службы»: На учениях в Литве пропали четверо американских солдат и техника

Ранее генеральный секретарь НАТО подтвердил сообщения о гибели американских солдат во время учений в Литве и выразил соболезнования их родным и близким.

Марина Фещенко
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