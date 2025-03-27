Чешский вратарь Гашек снова набросился на НХЛ из-за россиян

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не разрешает российским спортсменам, которые играют за её клубы, высказываться против спецоперации (СВО). Такое заявление сделал бывший чешский голкипер Доминик Гашек.

«За более чем три года НХЛ не помогла и не позволила российским игрокам официально осудить СВО. Это значит, что даже те российские игроки, которые не согласны с проведением СВО не получили от НХЛ возможности официально дистанцироваться от действий своей страны», — написал он в соцсети X.

По словам Гашека, за рекламу военных действий несут ответственность те страны, в первую очередь США и Канада, где проходит большая часть матчей. Также экс-хоккеист оказался недоволен Швецией, Финляндией, Швейцарией и Германией. Гашек выразил готовность в любое время отправиться в Вашингтон, чтобы помочь НХЛ остановить якобы рекламу СВО. Хоккеист также отметил, что хочет оказать поддержку российским игрокам, желающим осудить действия России.