Безумный человек: Фетисов уличил вышедшего в тираж Гашека в дешёвой попытке напомнить о себе
Фетисов призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги
Экс-игроку московского ХК «Спартак» чешскому хоккеисту Доминику Гашеку стоит вернуть деньги, которые он заработал в РФ, выступая за российский столичный клуб в рамках КХЛ. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».
«Человек в политику лезет, он на этом хочет какой-то багаж себе приобрести. Только он человек опытный и должен понимать, что конфликты рано или поздно заканчиваются, а жизнь продолжается. Это человек состоявшийся в спорте, спорт дал ему возможность, в том числе, противостоять против русских ребят», — говорится в материале.
Фетисов призвал Гашека сперва вернуть всё, что ему заплатили в России, а уже после этого предъявлять претензии, которые при нынешнем положении дел выглядят попросту некрасиво: сейчас чешский спортсмен живёт на заработанное в российском клубе состояние, а своей критикой в адрес РФ пытается получить ещё больше средств. Однако в целом это просто дешёвая попытка напомнить о себе человека, которого все изрядно подзабыли, подчеркнул олимпийский чемпион.
«Безумный человек, с ним всё понятно», — подытожил Фетисов.
Напомним, на днях Гашек заявил, что НХЛ, WTA и ATP занимаются пророссийской пропагандой и поэтому обязаны выплатить миллиарды долларов Украине в качестве наказания. На его заявление уже отреагировал российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, констатировавший, что некогда хороший спортсмен превратился в плохого политика.Он также предложил хоккеисту вернуть деньги, которые тот заработал в России. Губерниева широко поддержали и другие деятели российского спорта.
ТАСС / Артем Геодакян, ITAR-TASS/Красильников Станислав