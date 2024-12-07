Безумный человек: Фетисов уличил вышедшего в тираж Гашека в дешёвой попытке напомнить о себе

Экс-игроку московского ХК «Спартак» чешскому хоккеисту Доминику Гашеку стоит вернуть деньги, которые он заработал в РФ, выступая за российский столичный клуб в рамках КХЛ. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

«Человек в политику лезет, он на этом хочет какой-то багаж себе приобрести. Только он человек опытный и должен понимать, что конфликты рано или поздно заканчиваются, а жизнь продолжается. Это человек состоявшийся в спорте, спорт дал ему возможность, в том числе, противостоять против русских ребят», — говорится в материале.

Фетисов призвал Гашека сперва вернуть всё, что ему заплатили в России, а уже после этого предъявлять претензии, которые при нынешнем положении дел выглядят попросту некрасиво: сейчас чешский спортсмен живёт на заработанное в российском клубе состояние, а своей критикой в адрес РФ пытается получить ещё больше средств. Однако в целом это просто дешёвая попытка напомнить о себе человека, которого все изрядно подзабыли, подчеркнул олимпийский чемпион.