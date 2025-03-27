«Могут оспорить»: Юрист раскрыл сложности для семьи Заворотнюк при делении наследства
Юрист Хаминский: Наследство Заворотнюк могут оспорить из-за болезни актрисы
Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк
Отсутствие завещания и сделки, совершённые актрисой Анастасией Заворотнюк в период болезни, могут привести к затяжным судам во время наследственного дела. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Если завещание не найдено, наследство делится по закону. Совместно нажитое с мужем имущество (две московские квартиры, автомобили, дом в Новомосковском районе) сначала разделят: 50% автоматически отходит Чернышеву, остальное войдёт в наследственную массу и распределится поровну между ним, матерью Заворотнюк и детьми», — пояснил эксперт RG.ru.
Актриса с 2019 года боролась с раком мозга, что могло повлиять на её понимание юридических последствий своих действий, считает эксперт. Для оспаривания потребуется посмертная экспертиза, что может затянуть процесс на многие годы. Кроме того, Чернышёв подал иск к застройщику, вероятно, из-за проблем с квартирой в новостройке, что указывает на возможные финансовые трудности, усложняющие раздел наследства. Юрист также отметила наличие долгов: если Заворотнюк брала кредиты, обязательства перейдут к наследникам. Она предположила, что часть долгов связана с ипотекой на элитный дом в Крекшино, который актриса передала матери и младшей дочери в 2021 году. Ранее семья уже имела судебные разбирательства с банком по валютному кредиту, но погасила долг только в 2018 году.
Как ранее сообщал Life.ru, в Москве начато наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк после её кончины. Нотариус Марина Щирская отметила, что близкие родственники звезды могут претендовать на её имущество, включая недвижимость, ценные бумаги, ювелирные изделия и деньги. Кроме того, члены семьи получат права на интеллектуальную собственность.