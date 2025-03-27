«Могут оспорить»: Юрист раскрыл сложности для семьи Заворотнюк при делении наследства

Актриса с 2019 года боролась с раком мозга, что могло повлиять на её понимание юридических последствий своих действий, считает эксперт. Для оспаривания потребуется посмертная экспертиза, что может затянуть процесс на многие годы. Кроме того, Чернышёв подал иск к застройщику, вероятно, из-за проблем с квартирой в новостройке, что указывает на возможные финансовые трудности, усложняющие раздел наследства. Юрист также отметила наличие долгов: если Заворотнюк брала кредиты, обязательства перейдут к наследникам. Она предположила, что часть долгов связана с ипотекой на элитный дом в Крекшино, который актриса передала матери и младшей дочери в 2021 году. Ранее семья уже имела судебные разбирательства с банком по валютному кредиту, но погасила долг только в 2018 году.