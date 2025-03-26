Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 09:56

Родственники Заворотнюк начали делить её наследство

РИАН: В Москве начато наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк

В Москве начато дело о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк после её смерти. Об этом сообщает «РИА Новости».

Нотариус Марина Щирская отметила, что родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» имеют право на её недвижимость, ценные бумаги, ювелирные изделия, средства на банковских счетах, интеллектуальные права и домашних животных. Другие подробности о наследственном деле не раскрываются.

Пётр Чернышёв на льду признался в любви покойной Анастасии Заворотнюк
Пётр Чернышёв на льду признался в любви покойной Анастасии Заворотнюк

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в мае прошлого года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Вдовец — Пётр Чернышёв — болезненно воспринял потерю любимой, и даже после кончины жены он не перестал носить обручальное кольцо. В прошлом году подросшая Мила впервые появилась вместе с папой на льду. Это произошло после ледового шоу Навки, где спортсмен выступает в главной роли.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Умерла Анастасия Заворотнюк
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar