Родственники Заворотнюк начали делить её наследство

В Москве начато дело о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк после её смерти. Об этом сообщает «РИА Новости».

Нотариус Марина Щирская отметила, что родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» имеют право на её недвижимость, ценные бумаги, ювелирные изделия, средства на банковских счетах, интеллектуальные права и домашних животных. Другие подробности о наследственном деле не раскрываются.