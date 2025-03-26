Родственники Заворотнюк начали делить её наследство
РИАН: В Москве начато наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк
В Москве начато дело о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк после её смерти. Об этом сообщает «РИА Новости».
Нотариус Марина Щирская отметила, что родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» имеют право на её недвижимость, ценные бумаги, ювелирные изделия, средства на банковских счетах, интеллектуальные права и домашних животных. Другие подробности о наследственном деле не раскрываются.
Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в мае прошлого года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Вдовец — Пётр Чернышёв — болезненно воспринял потерю любимой, и даже после кончины жены он не перестал носить обручальное кольцо. В прошлом году подросшая Мила впервые появилась вместе с папой на льду. Это произошло после ледового шоу Навки, где спортсмен выступает в главной роли.