Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 13:40

В Подмосковье экс-сотрудницу ФАС нашли мёртвой возле жилого дома

MK.Ru: В Подмосковье чиновницу, возглавлявшую отдел в ФАС, нашли мёртвой

В Красногорске Московской области 25 марта бывшая сотрудница Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алина П. была найдена мёртвой. Женщина занимала пост начальника отдела антимонопольного контроля в промышленности. Об этом сообщает MK.Ru.

Труп 30-летней погибшей нашли возле жилого дома. До происшествия чиновницу видели на общем балконе на 14-ом этаже. Предположительно, она могла свести счёты с жизнью.

Умерла яркая участница «Битвы экстрасенсов», ставшая мемом после фразы «Господи, помилуй»
Умерла яркая участница «Битвы экстрасенсов», ставшая мемом после фразы «Господи, помилуй»

Ранее в США нашли мёртвой экс-прокурора Вирджинии Джессику Абер. По предварительным данным, смерть наступила ночью. Известно, что вызов в полицию поступил 22 марта в 9 утра по местному времени. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли экс-прокурора мёртвой в её доме в Александрии. Причину и характер смерти пока не указывают.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar