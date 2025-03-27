В Подмосковье экс-сотрудницу ФАС нашли мёртвой возле жилого дома

В Красногорске Московской области 25 марта бывшая сотрудница Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алина П. была найдена мёртвой. Женщина занимала пост начальника отдела антимонопольного контроля в промышленности. Об этом сообщает MK.Ru .

Труп 30-летней погибшей нашли возле жилого дома. До происшествия чиновницу видели на общем балконе на 14-ом этаже. Предположительно, она могла свести счёты с жизнью.

Ранее в США нашли мёртвой экс-прокурора Вирджинии Джессику Абер. По предварительным данным, смерть наступила ночью. Известно, что вызов в полицию поступил 22 марта в 9 утра по местному времени. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли экс-прокурора мёртвой в её доме в Александрии. Причину и характер смерти пока не указывают.