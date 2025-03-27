Автоэксперт перечислил цвета машин, которые выгоднее всего брать

При покупке нового автомобиля владельцы редко думают о стоимости кузовного ремонта, особенно покраски. Это важно для обладателей экзотических цветов, таких как «Пудровый серый» или «Мятное облако». Эксперт Ярослав Кукарин рассказал RG.ru о том, какие цвета проще и дешевле восстанавливать, а за какие придется заплатить больше.

Самым экономичным вариантом являются простые однотонные эмали без металлизированных эффектов, доступные у большинства брендов. Например, белая акриловая эмаль для автомобилей Toyota или Nissan стоит около 2000 рублей за литр, отметил эксперт.

Сложные покрытия, такие как небесно-голубой цвет с перламутровыми частицами (ксералик), стоят от 10 000 рублей за литр. Они сложнее в восстановлении, особенно многослойные покрытия с металлическими добавками. Например, «Чёрная жемчужина» требует высокой точности при нанесении, и отсутствие готовых формул усложняет подбор краски.

Для автомобилей базового цвета достаточно покрасить поврежденный участок, тогда как для уникальных оттенков, таких как «Лунная пыль», может потребоваться перекраска соседних деталей, что увеличивает стоимость и трудозатраты. Яркие цвета делают автомобиль более привлекательным, но важно учитывать и практические аспекты, заключил автоэксперт.