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27 марта, 19:01

Лингвист объяснил, что такое языковой вкус и кого можно назвать «законодателями моды»

Лингвист Карасик: Языковой вкус — это соответствие ситуации и нормам культуры

Языковой вкус — это соответствие ситуации, нормам культуры и общества, внутреннему настроению человека, считает профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Карасик.

«Языковая мода — свойственное людям стремление соответствовать новым, меняющимся направлениям поведения и самооценки. Принципиально важно, что языковая мода — это то, что должно обязательно меняться. По этому признаку выделяются три типа людей. Это те, кто является новаторами — законодателями моды, те, кто идет вслед за ними, и те, кто принципиально не желает следовать моде, то есть люди, которые считаются старомодными», — отметил лингвист в беседе с RG.ru.

По его мнению, ещё Цицерон подчеркивал важность уместности. То, что подходит в одной ситуации, может оказаться неуместным в другой. Таким образом, языковой вкус присущ тому, кто умеет правильно оценивать, с кем и каким образом следует общаться.

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Shutterstock / FOTODOM / SofikoS

Александра Мышляева
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