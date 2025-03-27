Лингвист объяснил, что такое языковой вкус и кого можно назвать «законодателями моды»

«Языковая мода — свойственное людям стремление соответствовать новым, меняющимся направлениям поведения и самооценки. Принципиально важно, что языковая мода — это то, что должно обязательно меняться. По этому признаку выделяются три типа людей. Это те, кто является новаторами — законодателями моды, те, кто идет вслед за ними, и те, кто принципиально не желает следовать моде, то есть люди, которые считаются старомодными», — отметил лингвист в беседе с RG.ru.