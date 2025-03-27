«Бей в точку»: Сын Мадянова раскрыл секрет успеха, о котором ему рассказал отец

Заслуженный артист России Роман Мадянов владел рецептом успеха. Об этом сообщил его сын, Роман Мадянов-младший, во время вручения премии «Ника».

Роман Мадянов-младший рассказал, что отец дал ему совет на всю жизнь. Видео © Пятый канал

«Однажды папа сказал мне: «Чтобы достичь чего-то в этой жизни, ты должен бить в одну точку», — сказал наследник артиста Пятому каналу.

По словам сына Романа Мадянова, его отец всегда следовал этому принципу на протяжении всей своей жизни. Актерское мастерство стало для него той сферой, где он смог проявить себя и добиться значительных успехов.