ЦРУ с помощью экстрасенсов установило местонахождение Ковчега Завета

Рассекреченные документы ЦРУ, касающиеся программы Project Sun Streak, раскрыли местонахождение Ковчега Завета, святыни, где, согласно Библии, хранились Десять заповедей, пишет Daily Mail. В статье, появившейся в издании, рассказывается о результатах исследований паранормальных способностей, полученных в ходе экспериментов проекта «Солнечный след», проводившихся в 1980-х годах.

Основываясь на данных, полученных экстрасенсом с помощью координат, Ковчег Завета описывается как сундук из дерева, облицованный золотом и серебром, украшенный изображениями шести крылатых ангелов. Считается, что этот артефакт хранился в Иерусалимском Храме до его исчезновения примерно в 586 году до нашей эры.

Существует гипотеза, что Ковчег был перевезён в Эфиопию и находится в церкви Святой Марии Сиона, однако убедительных доказательств этому нет. В документах ЦРУ содержатся намёки на возможное местонахождение Ковчега, но для подтверждения этой информации требуются дальнейшие исследования.