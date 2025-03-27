ЦРУ с помощью экстрасенсов установило местонахождение Ковчега Завета
Daily Mail: ЦРУ удалось установить местонахождение священного Ковчега Завета
Кадр из фильма © «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» реж. Стивен Спилберг, сценарист Лоуренс Кэздан / Kinopoisk
Рассекреченные документы ЦРУ, касающиеся программы Project Sun Streak, раскрыли местонахождение Ковчега Завета, святыни, где, согласно Библии, хранились Десять заповедей, пишет Daily Mail. В статье, появившейся в издании, рассказывается о результатах исследований паранормальных способностей, полученных в ходе экспериментов проекта «Солнечный след», проводившихся в 1980-х годах.
Основываясь на данных, полученных экстрасенсом с помощью координат, Ковчег Завета описывается как сундук из дерева, облицованный золотом и серебром, украшенный изображениями шести крылатых ангелов. Считается, что этот артефакт хранился в Иерусалимском Храме до его исчезновения примерно в 586 году до нашей эры.
Существует гипотеза, что Ковчег был перевезён в Эфиопию и находится в церкви Святой Марии Сиона, однако убедительных доказательств этому нет. В документах ЦРУ содержатся намёки на возможное местонахождение Ковчега, но для подтверждения этой информации требуются дальнейшие исследования.
А в Норвегии ранее были обнаружены сотни могил китобоев 17 века. Открытие удалось сделать на архипелаге Шпицберген благодаря таянию льдов вечной мерзлоты.