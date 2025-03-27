«Это что такое?» Матвиенко возмутилась из-за того, что школьников высаживают из транспорта

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минтранс навести порядок в сфере частных перевозок. Она отметила, что россияне жалуются на нарушения со стороны перевозчиков федерального законодательства, а также плохое состояние транспорта. В частности, спикер Совфеда возмутилась тем, что из автобусов высаживают детей.

«Главное, сейчас посмотреть и призвать к ответу частных перевозчиков. Просто такое разгуляево, как будто они не знают наших законов или не хотят по ним жить. Ну, элементарно, чтобы чистые, ухоженные были транспортные средства. Этого можно добиться? Давайте штрафы увеличим, давайте наказания», — сказала Матвиенко в ходе правительственного часа на заседании верхней палаты парламента с участием главы Минтранса Романа Старовойта

Она призвала сформулировать жёсткие условия и навести порядок в этой сфере. Отдельно Матвиенко указала на то, что некоторые перевозчики игнорируют федеральное законодательство о льготах, положенных несовершеннолетним. Доходит до того, что детей выгоняют из транспорта.

«Это что такое? Это что у нас государство в государстве — частные перевозчики? Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля», — сказала Матвиенко.