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13 декабря, 15:24

В Подмосковье задержали водителя, высадившего девочку из автобуса в мороз

В Подмосковье задержали водителя автобуса, который высадил ребёнка в мороз и оставил на дороге. Об инциденте сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

Согласно предварительной информации, это случилось в рабочем поселке Томилино (городской округ Люберцы). Водитель выгнал девочку из автобуса из-за того, что она не оплатила проезд. Личность мужчины была быстро установлена, его задержали и доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве отметили, что в полицию не поступало заявлений по этому поводу. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

В Кемерове водитель автобуса высадил 12-летнего мальчика в мороз, инцидентом заинтересовались в СК
В Кемерове водитель автобуса высадил 12-летнего мальчика в мороз, инцидентом заинтересовались в СК

Ранее водителя-изверга на Сахалине лишили работы за отношение к маленькой девочке. Он выставил ребёнка на улицу во время «снежного апокалипсиса». А в Краснодаре водитель автобуса люто обматерил школьника, забывшего справку. Мальчик пожаловался на хама Екатерине Мизулиной.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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