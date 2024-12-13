В Подмосковье задержали водителя, высадившего девочку из автобуса в мороз

В Подмосковье задержали водителя автобуса, который высадил ребёнка в мороз и оставил на дороге. Об инциденте сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

Согласно предварительной информации, это случилось в рабочем поселке Томилино (городской округ Люберцы). Водитель выгнал девочку из автобуса из-за того, что она не оплатила проезд. Личность мужчины была быстро установлена, его задержали и доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.