Водителя-изверга на Сахалине лишили работы за отношение к маленькой девочке
На Сахалине уволили водителя автобуса, который высадил маленькую девочку в мороз
В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил ребёнка на трассе. Обложка © VK / Новостной
Водитель рейсового автобуса, который высадил девятилетнюю девочку на обочине дороги в Южно-Сахалинске из-за изменения маршрута на фоне мороза, отныне является безработным. Распоряжение о его увольнении отдал лично мэр города Сергей Надсадин.
По словам главы горадминистрации, этот вопиющий поступок не имеет никаких оправданий. Подобные вещи и впредь будут наказываться по всей строгости, пригрозил он.
"Предупреждаю всех, кто работает в системе пассажирских перевозок: такие ситуации недопустимы", — написал Надсадин в телеграм-канале.
В январе Сахалин оказался в эпицентре "снежного апокалипсиса", который временно сковал работу общественного транспорта. Завалившие остров сугробы обложили дома по самые крыши, превратив жизнь местного населения в квест с элементами выживания. Несмотря на многочисленные призывы местных властей не выходить на улицы, некоторые осмеливались покидать свои жилища, за что позже поплатились жизнью.