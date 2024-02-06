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6 февраля, 02:13

Водителя-изверга на Сахалине лишили работы за отношение к маленькой девочке

На Сахалине уволили водителя автобуса, который высадил маленькую девочку в мороз

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил ребёнка на трассе. Обложка © VK / Новостной

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил ребёнка на трассе. Обложка © VK / Новостной

Водитель рейсового автобуса, который высадил девятилетнюю девочку на обочине дороги в Южно-Сахалинске из-за изменения маршрута на фоне мороза, отныне является безработным. Распоряжение о его увольнении отдал лично мэр города Сергей Надсадин.

По словам главы горадминистрации, этот вопиющий поступок не имеет никаких оправданий. Подобные вещи и впредь будут наказываться по всей строгости, пригрозил он.

"Предупреждаю всех, кто работает в системе пассажирских перевозок: такие ситуации недопустимы", — написал Надсадин в телеграм-канале.

В Кемерове пассажиров высадили из самолёта прямо на взлётно-посадочной полосе
В Кемерове пассажиров высадили из самолёта прямо на взлётно-посадочной полосе

В январе Сахалин оказался в эпицентре "снежного апокалипсиса", который временно сковал работу общественного транспорта. Завалившие остров сугробы обложили дома по самые крыши, превратив жизнь местного населения в квест с элементами выживания. Несмотря на многочисленные призывы местных властей не выходить на улицы, некоторые осмеливались покидать свои жилища, за что позже поплатились жизнью.

Илья Пушкарев
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