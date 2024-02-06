Водителя-изверга на Сахалине лишили работы за отношение к маленькой девочке

Водитель рейсового автобуса, который высадил девятилетнюю девочку на обочине дороги в Южно-Сахалинске из-за изменения маршрута на фоне мороза, отныне является безработным. Распоряжение о его увольнении отдал лично мэр города Сергей Надсадин.

По словам главы горадминистрации, этот вопиющий поступок не имеет никаких оправданий. Подобные вещи и впредь будут наказываться по всей строгости, пригрозил он.